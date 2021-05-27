В 2021 году на большую приватизацию будут выставлены семь объектов, - Кабмин

Большая приватизация

Продажа будет происходить через электронный аукцион в интернете

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы в рамках большой приватизации семь объектов. Об этом он сказал во время форума UkraineInvest Talks: Dnipro, передает "Экономическая правда".

"Малая приватизация полностью происходит и продолжается в этом году. Большая приватизация - это семь объектов. Это облэнерго, завод "Большевик", НПЗ, ОГХК (объединенная горная компания). Они подлежат приватизации в этом году, документы подготовлены, все будет происходить через электронные аукционы в интернете", – рассказал глава правительства.

Он также привел в пример приватизацию гостиницы Днепр в 2020 году, что создало "привлекательность и понимание для инвесторов, что такое Украина, что такое недвижимость в Украине, что такое развитие бизнеса у нас".

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Напомним, 30 марта Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который разблокирует большую приватизацию.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно возобновления проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.