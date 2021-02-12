В 2020 году "Нафтогаз" уменьшил оплату членов наблюдательного совета более чем в 2 раза

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Расходы уменьшились на 15,387 млн гривен

В прошлом году НАК "Нафтогаз Украины" уменьшила стоимость оплаты услуг членов наблюдательного совета до 14,038 млн грн (в 2,1 раза) по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные отчета о платежах "Нафтогаза" за 2020 год.

Как отмечается, если в 2018 и 2019 годах компания направила на оплату услуг членов наблюдательного совета 29,3 млн грн и 29,4 млн грн соответственно, то в прошлом году эта цифра уменьшилась на 15,387 млн грн - до 14,038 млн грн.

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Известно, что услуги председателя совета Клэр Споттисвуд стоили 3,549 млн грн, Людо Ван дер Гейдена - 3,049 млн грн, Бруно Лескуа - 3,042 млн грн, Натальи Бойко - 2,329 млн грн, Амоса Гохштайна - 2,069 млн грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которая выросла на 20%.