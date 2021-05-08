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"УЗ" будет сотрудничать со швейцарской компанией по производству поездов в Украине

Фото из открытых источников

Глава государства подписал меморандум со " Stadler"

"Укрзализныця" будет сотрудничать с компанией, которая является одной из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Как отмечается, в ходе встречи с председателем совета директоров, генеральным директором швейцарской группы компаний Stadler CIS AG Петером Кристофом Шпулером и генеральным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом президент Украины Владимир Зеленский подписал меморандум. В нем говорится о сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией. 

При этом добавляется, что сейчас партнер уже занимается поиском площадки для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев. Далее компания планирует выполнить трансфер технологий и в дальнейшем обучать работников для обеспечения качества продукции, которая бы соответствовала стандартам. 

"Мы всячески поддерживаем такие инвестиции в нашу страну. Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину Президента Швейцарской Конфедерации", – отметил Владимир Зеленский. 

Следовательно, планируется, что сотрудничество с "Stadler" будет способствовать реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения City Express. В частности, в первую очередь он будет воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

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Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила, что правоохранительные органы проводят обыски в ее филиале - " Центре обеспечения производства". Правоохранители расследовали возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

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