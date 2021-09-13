В Украине упали средние процентные ставки по новым кредитам банков, - НБУ

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По сравнению с июлем ставки снизились на 0,2 п. п.

В Украине средние процентные ставки по новым кредитами банков для населения в августе 2021 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых, что, по сравнению с июлем, свидетельствует о снижении ставки на 0,2 п. п. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,8 п. п. до 5,6% годовых.

А ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 9,3% до 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,9% до 3,2%.

Кроме этого, кредитный портфель банков за месяц вырос на 3,3% до 1 014 млрд гривен, в т. ч. население выросло на 2,2% до 226 млрд гривен, предприятий - вырос на 3,0% до 771 млрд гривен.

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Напомним, что ранее в Украине снизились ставки ипотечного кредита. В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.

Так, в сравнении с первым полугодием прошлого года объем нового ипотечного кредитования вырос в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном измерении.

По данным НБУ, рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.