"Укрзализныця" построила путь в зону отчуждения: Почему это важно

Это позволит Энергоатому транспортировать отработанное ядерное топливо в централизованное хранилище

"Укрзализныця" завершила реконструкцию пути Вильча – Янов, соединяющего Чернобыльскую зону отчуждения с основной железнодорожной сетью. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на врио главы правления Ивана Юрика.

Сейчас продолжаются подготовительные работы к запуску первого тестового поезда. Как добавил Юрик, в июне УЗ выиграла тендер и подписала соглашение с Энергоатомом на реконструкцию этого участка.

"Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", – отметил глава УЗ.

В частности, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проектом и реконструировано пути в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

Вскоре туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Оно будет храниться там в течение следующих ста лет.

Новости по теме: В Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить речные туристические маршруты по направлениям Киев – Чернобыль и Киев – Канев.