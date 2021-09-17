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Укрзализныця имеет топлива на 9 суток-убеждают, что остановки не будет

Фото из открытых источников

УЗ в этом году уже дважды останавливалась из-за отсутствия топлива

Временный глава Укрзализныци Александр Камышин заявил, что у предприятия осталось топлива на 9 суток, однако он уверен, что остановки поездов не произойдет. Об этом он рассказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что УЗ в этом году уже дважды останавливалась из-за отсутствия топлива, а на сегодня остатка в системе хватит на девять суток.

"Мы работаем с поставщиками топлива по Рамочному соглашению, но есть одна беда. Рамочное соглашение привязано к европейским индексам, и они не всегда играют ту ситуацию, которая складывается в Украине", – объясняет Камышин.

По его словам, поставщикам УЗ не всегда выгодно поставлять топливо по формульной цене, привязанной к таким индексам. Следовательно, они сначала поставляют топливо "туда, где маржа выше, а потом УЗ". 

"Вследствие этого нам очень трудно сейчас удается отжимать поставки топлива у наших контрагентов", - рассказал он.

По словам Камышина, УЗ нуждается в решении, которое бы позволило быстрее закупать топливо, когда его уровень снижается. Он убежден в том, что УЗ не допустит остановки работы из-за отсутствия топлива.

Следующее заседание штаба планируется в октябре.

Новости по теме: В Украине разоблачили схему закупки некачественной продукции для "Укрзализныци" на 25 млн гривен

Ранее сообщалось, что двух должностных лиц АО "Укрзализныця" и директора частного предприятия разоблачили на подделке официальной документации и попытке присвоения 3 млн грн.

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