"Укрпочте" повысят тариф на доставку пенсий украинцам

"Укрпочта" Фото из открытых источников

Подписание соответствующих договоров планируется после 31 марта

Публичному акционерному обществу "Укрпочта", с помощью которого украинцы получают пенсию, повысят тариф на ее доставку. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.

"Между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" завершаются переговоры и 31 марта будут подписаны договоры... Сейчас просто в очередной раз "Укрпочта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 миллиона человек. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя", - отметила она.

По словам Лазебной, Пенсионный фонд и в дальнейшем продолжит свои договорные отношения с обществом.

"Мы в свою очередь, Минсоцполитики и Мининфраструктуры, повысим им тарифы. Но максимальное количество пенсионеров переведем на обслуживание в банковские учреждения. По Киеву 35% пенсионеров, которые получают пенсию через "Укрпочту", просто ходят в почтовые отделения. Какие здесь расходы "Укрпочты"?" - пояснила министр.

При этом чиновник добавила, что в Кабмине сейчас рассматривают вероятный вариант введения специального конкурса.

"Для других подумаем, как можно сделать конкурс, выбрать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсий. Но пока этого нет, мы все же будем просить "Укрпочту", - резюмировала глава Минсоцполитики.

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Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 апреля должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут перечислены для 2 млн человек.