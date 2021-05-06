"Укрпочта" втрое увеличила лимит на выдачу наличных

"Укрпочта" Фото из открытых источников

Максимальная сумма, которую можно получить, достигает 15 тысяч гривен

С 5 мая "Укрпочта" увеличила лимиты на выдачу наличных втрое. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отныне лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет от 50 грн до 15 тыс. грн за одну операцию. Снятие наличных с карточек бесплатное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, компания также планирует в этом году расширить сеть POS-терминалов, в том числе и для отделений в селах. Это даст возможность обеспечить как можно большее количество клиентов доступом к финансовым и почтовым услугам.

"POS-терминалами оборудованы автоматизированные отделения "Укрпочты", а это 3,2 тыс. отделений по всей Украине", - отметили в компании.

При этом добавляется, что общее количество POS-терминалов "Укрпочты" насчитывает 5 тысяч единиц.

"За первый квартал 2021 года услугой снятия наличных через POS-терминалы клиенты Укрпочты воспользовались более 207 тыс. раз на общую сумму 287 млн грн", - прокомментировали в "Укрпочте".

Напомним, что в Украине с 1 апреля Кабмин увеличил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.