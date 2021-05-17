"Укрпочта" начала процесс приобретения коммерческого банка

Укрпочта. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Национальный оператор почтовой связи хочет закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев

Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Укрпочта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле", – написал он.

По словам гендиректора, под критерии "Укрпочты" подходит "небольшой банк, без отделений или с малым их количеством и, конечно, без портфеля проблемных активов".

"Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", – подчеркнул Смелянский.

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Напомним, ранее появилась информация, что в Закарпатской области во время доставки "Укрпочтой" погибло 8 млн пчел. Причиной инцидента якобы стало отсутствие доступа воздуха для насекомых.

Впоследствии в "Укрпочте" назвали причиной гибели пчел, которых перевозил грузовик компании - значительное повышение температуры воздуха.

Кроме того, скандал с убитыми "Укрпочтой" пчелами получил неожиданное продолжение, поскольку насекомые, которые еще день назад были якобы мертвыми, начали оживать.