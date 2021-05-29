"Укрнафта" снизила добычу нефти и газа

Фото из открытых источников

Добыча нефти снизилась на 4,7%, а газа - на 10,8%

ПАО "Укрнафта" в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тыс. тонн) и газа - на 10,8% (на 43 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

В частности, среднесуточная добыча нефти и конденсата в апреле-2021 составила 4,13 тыс. тонн против 4,23 тыс. тонн в апреле-2020 (-2,4%), газа - 2,99 млн куб. м против 3,33 млн куб. м в апреле прошлого года (-10,2%).

В компании отметили, что основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на существующем фонде скважин: перехода на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

Новости по теме: Правительство подписало соглашения о разделе добычи газа на семи месторождениях

Напомним, ранее народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявлял, что в Украине провалена программа по увеличению собственной добычи газа, она с самого начала была "мыльным пузырем".