Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: Кому и сколько добавят

Фото из открытых источников

Прогнозируется увеличение размера минимальных и максимальных выплат

С 1 июля украинским пенсионерам пересчитают выплаты из-за увеличения прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как отмечается, сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличится с июля на 85 грн, то есть выросла с 1769 до 1854 грн.

При этом добавляется, что в соответствии с Государственным бюджетом на 2021 год, до конца текущего года ПМ увеличится до 1934 грн.

Изменения выплат прогнозируются для таких категорий:

доплата за сверхурочный стаж (1% от ПМ), предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (для неработающих пенсионеров);

надбавка к пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";

согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";

ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальные размеры пенсий по потере кормильца членам семей военнослужащих;

минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

государственная социальная помощь на уход инвалидам войны и надбавки донорам.

Кроме этого, станет больше и размер максимальной пенсии, в частности, изменится с 17690 грн до 18540 грн.

Новости по теме: Накопительная пенсия в Украине: Как будет работать новая система

Напомним, что в Украине с 1 апреля Кабмин увеличил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.