Украинским пенсионерам будут доплачивать до 300 грн: Кто их получит

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Пенсионные доплаты будут предоставляться с 1 октября 2022 года

В Украине с 1 октября 2022 года пенсионерам будут доплачивать ежемесячно до 300 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, доплаты будут установлены пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.

"С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - отметил премьер-министр.

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Напомним, что ранее Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты 2 сентября направлено 1,8 млрд грн.

Также в рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагало предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

Так, с 1 января повышение пенсии получат лица с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

А Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в некоторые законы, касающиеся совершенствование пенсионного законодательства. Документом предлагалось определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта - для военных, госслужащих и других категорий пенсионеров.