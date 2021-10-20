Украинские банки не будут принимать российские рубли на депозиты физлиц

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Новые требования Нацбанка вступают в действие с 21 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц. сообщила пресс-служба НБУ агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Соответствующие изменения приняты постановлением Правления НБУ №103 от 8 октября 2021 года с целью привести регулятивно-правовые акты Центробанка в соответствие с законодательством, в частности с законом 1618-IX, которым запрещается привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта.

Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или которые содержат тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при купле-продаже наличной инвалюты между банками.

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Ранее сообщалось, что НБУ обязал банки печатать все условия крупным шрифтом относительно депозитов и кредитов.