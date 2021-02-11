Украине срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии, - Витренко

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Также он добавил, что необходимо как можно быстрее выбрать профильного вице-премьер-министра

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что полноценная координация энергетического сектора и реагирования на вызовы, возможны только при условии назначения профильного вице-премьер-министра. Об этом он сказал во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Укринформ".

"Украине срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии. Я надеюсь, что в ближайшее время полноправный министр будет назначен", - подчеркнул Витренко.

Он также отметил, что большинство вопросов, связанных с энергетической отраслью, выходят за пределы полномочий Министерства энергетики.

"Именно поэтому нужен не только министр, но и вице-премьер, который сможет комплексно координировать такие вопросы", - сказал и. о. главы Минэнерго.

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Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что на следующей неделе решится, будут ли выдвигать Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики в третий раз.