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Украинцы за месяц увеличили долги за коммуналку на 1 миллиард гривен

Квитанции за коммунальные услуги. Фото: vybor.news

Общие долги достигли 82,1 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается, по состоянию на конец февраля 2021 года общие долги достигли 82,1 млрд гривен.

В частности, долги украинцев составили:

  • за поставки и распределение природного газа - 34,2 млрд гривен;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд гривен;
  • за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6 млрд гривен;
  • за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен;
  • за обращение с бытовыми отходами - 1,1 млрд гривен;
  • за поставки и распределение электрической энергии - 8 млрд гривен.

Государственная служба статистики

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Напомним, ранее Кабинет министров сообщил, что цена на электроэнергию для украинцев расти не будет и останется на уровне 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч.

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