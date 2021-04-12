Украинцы за месяц увеличили долги за коммуналку на 1 миллиард гривен

Общие долги достигли 82,1 млрд гривен

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за февраль выросла на 1,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается, по состоянию на конец февраля 2021 года общие долги достигли 82,1 млрд гривен.