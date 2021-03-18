Украинцы могут получить несколько тысяч гривен от налоговой: Что для этого нужно

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Мало нанятых украинцев знают об этой возможности, ведь вместо них с налоговиками общаются их работодатели

В Налоговом кодексе существует возможность получить часть уплаченных налогов обратно. При этом деньги возвращаются прямо на банковскую карточку работника. Что нужно для этого сделать, говорится в материале издания "Сегодня".

Налоговая скидка распространяется на определенные товары и услуги для физических лиц. Из них можно вернуть обратно 18%. К примеру, за год вы потратили на товары и услуги, на которые действует налоговая скидка, 10 тысяч гривен, из них можно вернуть 1,8 тысячи.

За какие покупки и услуги можно вернуть деньги?

Проценты по кредиту за ипотеку.

Взносы и пожертвования на благотворительность.

Взносы для украинских учебных заведений.

Оплата лечения в медучреждениях налогоплательщика или близких членов его семьи.

Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др.

Оплата вспомогательных репродуктивных технологий.

Оплата стоимости государственных услуг, которые связаны с усыновлением детей.

Оплата переоборудования авто, которые будут работать на газу или биотопливе.

Оплата расходов на строительство или покупку жилья. Сюда также входит погашение льготного ипотечного жилищного кредита.

Для внутренне перемещенных лиц - сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Как отмечается, для того, чтобы получить налоговую скидку, необходимо подать налоговую декларацию и документы, подтверждающие затраты на цели, перечисленные выше.

Расчет налоговой скидки и выплаты осуществляются раз в год - по результатам предыдущего года. Например, если обратиться в налоговую службу в 2021 году, то можно вернуть часть денег за покупки, которые были совершены в 2020 году.

Ранее сообщалось, что с 1 марта, вступил в силу приказ Министерства финансов Украины №734, которым утверждены в новой редакции формы налоговой накладной и декларации по НДС.