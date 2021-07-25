home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде

В Украине вступили в действие нормы закона, по которым потребителю предоставляется право на доступ к эксплуатационным документам в электронном виде. Об этом сообщает Голос Украины.

В сообщении указывается, что частью 10 предусматривается, что субъєкт  хозяйствования имеет возможность предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары, например, паспорт или любой другой документ, который прилагается к товару, в электронном виде на официальном сайте производителя. Таким образом производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте.  

По части 11, по просьбе потребителя, регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже. 

По требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде. 

По части 12 Кабинет Министров определяет порядок гарантийного ремонта обслуживания или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров.

Новости по теме: Гарантия без бумажного чека: Как украинцы смогут сдать или обменять товар по-новому

Ранее сообщалось, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект №5805, которым предлагают запретить продажа алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект