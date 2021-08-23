Домбровскис: Украина заняла четвертое место в рейтинге экспортеров продовольственной продукции в ЕС

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Украинские объемы торговли с Европой выросли за пять лет действия Соглашения

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина стала четвертым по величине экспортером продовольственной продукции в Евросоюз за последние пять лет. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Соглашение об ассоциации со стороны ЕС с самого начала была большая либерализация торговли.

"Договор с самого начала был асимметричен. То есть ЕС дал большую либерализацию со своей стороны, чем Украина – со своей, с учетом разницы экономического развития и как инструмент поддержки для Украины, в частности, в связи с ее проблемами с Россией", - отметил Домбровскис.

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Напомним, что ранее в Украине, из-за рекордного урожая зерновых культур, выросли объемы экспорта зерна. С начала нового маркетингового года (июль 2021 – июнь 2022) Украина экспортировала 3,86 млн тонн зерновых нового урожая, что на 365 тыс. тонн, или на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.

Также экспорт зерновых ожидается на уровне 56 млн тонн при рекордном урожае в 75,8 млн тонн.