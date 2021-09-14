Украина взяла на себя обязательство уравнять тарифы для населения с бизнесом, - Кучеренко

Алексей Кучеренко Фото из открытых источников

Такие обязательства были взяты во время подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, подчеркнул эксперт

Украина взяла на себя обязательство уравнять тарифы для населения с бизнесом. Об этом заявил народный депутат Украины, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в эфире "Першого Незалежного".

"Мы давно, когда подписали соглашение об ассоциации и о своем движении в Европу, и о реформах наших энергетических рынков – мы взяли на себя такие обязательства, только они это повышение, оно называется немножко скрыто, чтобы никто ничего сразу не понял. Ну, как это всегда делается в украинской политике. Там написано, что Украина берет на себя обязательство прекратить так называемое перекрестное субсидирование, то есть это механизм, когда дотируется со стороны бизнеса, промышленности тариф для населения", - сказал он.

"У нас на сегодня тариф для бизнеса по второй категории – это малый, средний бизнес, составляет где-то 3,5-4 грн. Для крупных предприятий немного меньше, он также 2,5-3 грн, а для населения - 1,44 грн. Поэтому, собственно говоря, это никто от нас не требует, это мы давно приняли на себя такие обязательства. Только забыли об этом сказать собственному украинскому народу. Последний год шла речь, об этом говорили министры, как нынешние, так и предыдущие, другие специалисты, что это неизбежно и, что они обсчитывают 3-4 варианта повышения этой цены, но политики испугались по очевидным причинам. Как сказал премьер-министр – тарифы даже снизились с 1,68 до 1,44 – на 24 копейки. Я думаю, что это временно, к большому сожалению. Потому что после того вышел указ президента, где он по сути поручил правительству как можно скорее выйти на экономически обоснованный тариф на электроэнергию для населения", - добавил Кучеренко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины не видит оснований для повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.