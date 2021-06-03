Украина вводит "налог на Google": Рада согласовала законопроект в целом

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За принятие документа проголосовали 283 депутата

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Согласно ей, за принятие в целом документа проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226.

Как известно, им предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и нормами относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

В частности:

исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;

четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг, составленных в электронной форме, датой оформления такого документа считается дата составления такого электронного документа;

определить перечень электронных услуг;

освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;

включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;

установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);

установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

определить правила налогового учета по налогу на добавленную стоимость для нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;

освобождение от обязанности нерезидента регистрировать налоговые накладные;

предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

Один из авторов документа депутат Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") ранее сообщил, что сервисы электронной коммерции уже должны быть налогооблагаемыми по закону, но этого не происходит из-за того, что администрировать эту деятельность практически невозможно.

По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась, когда украинские рекламисты, которые работают на территории страны, должны платить налог, а большие транснациональные-гиганты от НДС фактически освобождены, является абсолютно неправильной, и это необходимо устранить.

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Кроме того, Гетманцев отметил, что уже происходила встреча с официальными представителями Facebook и других крупных компаний, которые не возражали против уплаты НДС.

Более подробно об этом можно прочитать в нашем большом материале - "Золотой интернет: Что предусматривает налог на Google и кто его будет платить".