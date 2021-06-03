Украина вводит "налог на Google": Рада согласовала законопроект в целом
За принятие документа проголосовали 283 депутата
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Соответствующая информация размещена на сайте парламента.
Согласно ей, за принятие в целом документа проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226.
Как известно, им предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и нормами относительно усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.
В частности:
- исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет;
- четко определить, что для документов, удостоверяющих факт поставки услуг, составленных в электронной форме, датой оформления такого документа считается дата составления такого электронного документа;
- определить перечень электронных услуг;
- освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки электронных услуг путем предоставления доступа к электронным образовательным (учебным) ресурсам в рамках оказания образовательных услуг;
- включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;
- установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);
- установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;
- определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;
- определить правила налогового учета по налогу на добавленную стоимость для нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины;
- освобождение от обязанности нерезидента регистрировать налоговые накладные;
- предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.
Один из авторов документа депутат Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") ранее сообщил, что сервисы электронной коммерции уже должны быть налогооблагаемыми по закону, но этого не происходит из-за того, что администрировать эту деятельность практически невозможно.
По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась, когда украинские рекламисты, которые работают на территории страны, должны платить налог, а большие транснациональные-гиганты от НДС фактически освобождены, является абсолютно неправильной, и это необходимо устранить.
Кроме того, Гетманцев отметил, что уже происходила встреча с официальными представителями Facebook и других крупных компаний, которые не возражали против уплаты НДС.
Более подробно об этом можно прочитать в нашем большом материале - "Золотой интернет: Что предусматривает налог на Google и кто его будет платить".