Украина снова начала покупать дизельное топливо из России
Квота дизтоплива на май составляет более 100 тысяч тонн
Компания SOCAR New Energy осуществила первую поставку в Украину дизельного топлива, произведенного российской компанией "Роснефть". Об этом сообщает enkorr.
"Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО", - отметил собеседник.
Известно, что ранее SOCAR New Energy и "Роснефть" подписали контракт. В то же время курировать продажу и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading.
По информации издания, квота нового оператора на май составляет более 100 тысяч тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Сейчас уже две тысячи тонн дизтоплива были импортированы в Украину для одной из сети АЗС.
В то же время Socar New Energy запустила в работу водные автомобильные заправочные станции (нефтеналивные бункеровщики - ред.), предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.
Согласно данным SOCAR, одна из АЗС расположена в Киеве, на территории парка "Муромец", в урочище "Черторый", вторая - в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон".
Напомним, 14 мая Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.