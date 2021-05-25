Украина снова начала покупать дизельное топливо из России

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Квота дизтоплива на май составляет более 100 тысяч тонн

Компания SOCAR New Energy осуществила первую поставку в Украину дизельного топлива, произведенного российской компанией "Роснефть". Об этом сообщает enkorr.

"Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО", - отметил собеседник.

Известно, что ранее SOCAR New Energy и "Роснефть" подписали контракт. В то же время курировать продажу и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading.

По информации издания, квота нового оператора на май составляет более 100 тысяч тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Сейчас уже две тысячи тонн дизтоплива были импортированы в Украину для одной из сети АЗС.

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В то же время Socar New Energy запустила в работу водные автомобильные заправочные станции (нефтеналивные бункеровщики - ред.), предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.

Согласно данным SOCAR, одна из АЗС расположена в Киеве, на территории парка "Муромец", в урочище "Черторый", вторая - в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон".

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Напомним, 14 мая Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.