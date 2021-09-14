Украина сейчас в трудной ситуации, не хватает минимум 10 млрд кубометров импортируемого газа, - эксперт

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко ZIK

По его словам, сейчас в стране самые низкие запасы в хранилищах, которые были за последние годы

Украина находится в критической ситуации из-за критически низкого уровня запасов голубого топлива в хранилищах. Об этом заявил народный депутат Украины, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в эфире "Першого Незалежного".

"Наши так называемые реформаторы (Коболев, Витренко), они 5 лет убеждали, что Украине не нужно иметь долгосрочный контракт, более того, категорически нельзя иметь прямой контракт с "Газпромом". И в результате Украина в очень плохой ситуации, потому что нам не хватает газа - по импорту минимум 10 млрд. 20 млрд мы добываем в Украине, можно регулировать, а 10 надо покупать. Сейчас этот объем придется покупать по этой большой цене", - сказал он.

Также бывший министр объяснил свои волнения не только заявленной ценой на газ для населения, но и критически низким наличием голубого топлива в хранилищах.

"Пока что правительство и "Нафтогаз" обещают с барского плеча, они удержат цену для населения – 7,96 грн и для "Теплокоммунэнерго" – 7,42 грн. Но у меня очень большое волнение. У нас на сегодня самые низкие запасы в хранилищах, которые были за последние много лет. И поэтому будет главный риск не столько цена, сколько его физическое наличие. Вот такой мой неутешительный прогноз", - добавил Кучеренко.

Как сообщалось ранее, в Европе, на фоне низких запасов топлива в хранилищах, цена на газ достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров. Согласно данным ICE, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров или 63,205 евро за МВт⋅ч.