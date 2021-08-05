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Может "лечь" весь химпром: Эксперт спрогнозировал, к каким последствиям приведет рост цен на газ в Украине

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

По его словам, подорожание "голубого топлива" спровоцирует повышение стоимости металлургической продукции, что вызовет проблемы в области химической промышленности

Украина может столкнуться с кризисом неплатежей из-за повышения тарифов на природный газ и "положить" всю химическую промышленность. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"Расходы на коммуналку выросли на 36%, затраты на электроэнергию тоже выросли на 36%, а газ подорожал на 173%. Сейчас уже "Нафтогаз" предлагает контракты без доставки по 18 вместо 12 (грн/куб. м, - ред.). С доставкой будет до 20. То есть мы действительно можем прийти к ситуации, когда, с одной стороны, высокий риск неплатежей. Мы это видим из того, что растут долги. Но есть другой момент, очень важный: если у металлургов это подорожание энергозатрат будет как-то сбалансировано подорожанием их продукции, то у нас "ляжет" весь химпром. Более того, рядом находятся конкуренты - рядом белорусы, у которых более дешевое энергосырье, готовые поставлять нам химическую продукцию. Это прежде всего удобрения, без которых мы не можем. Рядом - Грузия, Китай, Россия, у которой будем покупать снова через какую-то Словакию. Мы "положим" еще около шести крупных химических комбинатов, на каждом из которых работает более 5 тысяч работников", - отметил он.

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Напомним, что киевская городская госадминистрация прогнозирует, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тариф на отопление и горячую воду будут только расти.

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