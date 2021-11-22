Украина рассчитывает на продление газового контракта с "Газпромом", - Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Мощности ГТС Украины позволяют транспортировать гораздо более 40 млрд кубометров газа, законтрактованных на сегодня

Власти Украины рассчитывают на продление газового контракта с "Газпромом" еще на 15 лет и готовы снизить тарифы на транзит. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

"Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньшей, чем в действующем контракте", - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что мощности ГТС Украины позволяют транспортировать гораздо более 40 млрд кубометров газа, законтрактованных на сегодня.

"Европа должна услышать и поверить, что украинская ГТС сегодня способна к такому транзиту, и что этот транзит будет самым дешевым. Здесь вместе с политикой присутствуют и экономика, и техническая способность.

Это очень важное заявление, которое очень серьезно воспринимают наши европейские партнеры. Здесь уже вопрос в их способности вести переговоры с контрагентом, у которого они покупают энергоресурсы", - подчеркнул он.

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