Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

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Закачка в ПХГ 1 октября составила 13,94 млн куб. м, а 3 октября упало до нуля

Украина 3 октября приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища. Об этом свидетельствуют оперативные данные компании "Укртрансгаз".

Как отмечается, 1 октября закачка в ПХГ составила 13,94 млн куб. м, 2 октября оно снизилось до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упало до нуля.

Известно, что на прекращение закачки повлияло прекращение российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.

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Как сообщалось ранее, Российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Как отмечается, газ будет проходить через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.