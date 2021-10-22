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Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский

 Офис президента

По его мнению, увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сказал Зеленский в комментарии агентству Bloomberg, скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в день, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

Новости по теме: "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину

Ранее сообщалось, что российский монополист "Газпром" в этом году трижды сокращал объем транзита газа через территорию Украины, поэтому заявления российского руководства о якобы росте поставок являются манипулятивными.

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