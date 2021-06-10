Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России

Северный поток - 2. Фото: Sean Gallup / Getty Images / Global Images Ukraine

Будет потрачено не менее 1,5 млрд долларов в год

Украина потеряет от остановки транзита газа из России не менее 1,5 млрд долларов в год. Об этом заявила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в комментарии РБК-Украина.

"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" другая сторона захочет избавиться от "конкурента", - сказала Белькова.

Как известно, ранее в России заявили о планах закончить строительство "Северный поток-2" в этом году.

На сегодня "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что главы МИД Украины и Польши призвали президента США использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения строительства " Северного потока-2".