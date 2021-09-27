Украина получит от USAID 9 млн долларов: На что потратят средства

Украина получит 9 млн долларов помощи от США Фото: пресс-служба Кабмина

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи

Премьер-министр Денис Шмигаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне 9 млн долларов. Об этом сообщает Кабинет министров.