Украина получит от USAID 9 млн долларов: На что потратят средства
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи
Премьер-министр Денис Шмигаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне 9 млн долларов. Об этом сообщает Кабинет министров.
Отмечается, что выделенные Украине деньги будут распределены следующим образом:
- 7 млн долларов-на улучшение состояния здоровья украинцев;
- 2 млн долларов - на обеспечение роста экономики.
"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - заявил глава украинского правительства.
Отмечается, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.
Напомним, ранее нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. Отдельно, сумма военной помощи Украине увеличивается на 50 млн долларов.