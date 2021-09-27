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Украина получит от USAID 9 млн долларов: На что потратят средства

Украина получит 9 млн долларов помощи от США Фото: пресс-служба Кабмина

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи

Премьер-министр Денис Шмигаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне 9 млн долларов. Об этом сообщает Кабинет министров.

Отмечается, что выделенные Украине деньги будут распределены следующим образом:

  • 7 млн долларов-на улучшение состояния здоровья украинцев;
  • 2 млн долларов - на обеспечение роста экономики.

"Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней", - заявил глава украинского правительства.

Отмечается, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-заверение соглашения о помощи.

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Напомним, ранее нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. Отдельно, сумма военной помощи Украине увеличивается на 50 млн долларов

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