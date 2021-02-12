Украина получит €50 миллионов от ЕИБ на COVID-вакцины и холодильное оборудование

Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины"

"Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге", - написал Шмигаль.

Он добавил, что средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

Ранее сообщалось, что в Киеве или возле аэропорта "Борисполь" планируют создать специальный Центр длительного хранения вакцин от коронавирус в сверхнизких температурах.