Украина отказалась от электроэнергии с Белорусской АЭС, - премьер Литвы

Соответствующий отказ может стать значительным вкладом в борьбу против режима Лукашенко

Украина отказалась от закупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). А это, в свою очередь, может стать значительным вкладом в борьбу против режима Александра Лукашенко. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится с помощью белорусского режима. Поэтому мы считаем, что надо поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС", - отметила она.

По словам главы литовского правительства, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд "зеленой энергетики".

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Напомним, в ноябре прошлого года Литва заявила, что прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, поскольку было обнаружено, что Белорусская АЭС в Островце начала производство.