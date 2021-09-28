Украина обсуждает с МВФ продление программы stand-by более чем на пол года

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Действующая программа заканчивается 8 декабря.

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о продлении программы stand-by на 6-9 месяцев. Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью LB.ua.

Он напомнил, что с 21 сентября в Украине работает миссия МВФ. Согласно предыдущему графику, следующий транш от фонда оценивается в 500 млн СПЗ (специальных прав заимствования), или 700 млн долларов.

В то же время по словам Шевченко по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована. Ранее на вопрос журналиста ЭП глава НБУ отметил, что допускает более высокую сумму учитывая пропуск нескольких траншей.

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической потребностью-именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры", – заявил он.

Шевченко добавил, что уже сейчас Украине следует "садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет.

Глава Нацбанка отметил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ, а также выразил надежду, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

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Напомним, с 21 сентября, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).