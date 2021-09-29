Украина никогда не догонит Польшу по экономическому развитию: Эксперт назвал назвал причину

Министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов скриншот

По его словам, польские политики, в отличии от наших, отстаивают национальные интересы

Министр экономики Украины 1997-1998 гг. Виктор Суслов рассказал, почему Украина никогда не догонит Польшу по экономическому развитию. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".

По его словам, если вернуться в 1991 год, то 30 лет назад на момент обретения Украиной независимости, нельзя было сравнивать уровень развития Польши и Украины. Украина была намного более развитой республикой, чем Польша.

"Тут поляки шастали огромными толпами по Украине скупая все подряд, были счастливы, если удавалось отхватить телевизор, у них не было вообще ничего. У них ситуация была намного хуже, чем она тогда была в Украине. Конечно, Украина могла бы восстановить свой потенциал и использовать его", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что главная проблема кроется в украинских политиках.

"Польше больше повезло с политиками, там больше людей при власти, которые готовы отстаивать национальные интересы и отстаивают их. Ну, а украинские политики такого компрадорского типа, которые работают больше в интересах национального капитала, жертвуют национальными интересами, нашим экономическим потенциалом.

Если такая политика, и такая власть продолжит свое существование, то ту же Польшу мы не догоним никогда", - подчеркнул Суслов.

Как сообщалось ранее, народный депутат Юрий Бойко заявил, что только отставка непрофессионального правительства Шмыгаля в полном составе позволит стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.

По его словам, власть уже привыкла назначать "козлов отпущения" и менять по одному-два проштрафившихся министра или губернатора, чтобы на кого-то списать все просчеты и снизить уровень недовольства в обществе.