Украина не рассматривает планов без МВФ, цена вопроса велика, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Для получения финансирования Украина должна выполнять ряд задач, которые обсуждаются с фондом

Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых Украина могла бы оказаться без кредитов Международного валютного фонда. Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко в интервью "Корреспонденту".

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика... Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не является проблемой", - подчеркнул Марченко.

Также министр добавил, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований и для получения финансирования Всемирного банка и Еврокомиссии.

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По его словам, задачи, которые должна выполнить Украина, обсуждаются с фондом. Среди них - антикоррупционная инфраструктура, проведение судебной реформы, урегулирование тарифных вопросов на рынке газа и консолидация бюджета на 2022 год.

Также Марченко заверил, что споров с командой МВФ у Украины нет.

"Здесь больше вопрос технический - сформулировать обязательства. Да и какие могут быть споры? Например, вокруг рынка природного газа. Есть вопрос, как сделать так, чтобы ситуация с созданием регуляции на этом рынке была минимизирована", - заверил Сергей Марченко.

Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко заверил, что Украина будет зависеть от МВФ в течение 2021 и 2022 годов. Однако прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года.