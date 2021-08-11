Украина начала закупку угля в Казахстане

Украинцы стали больше использовать электроэнергию из-за резкого похолодания Фото из открытых источников

На это повлиял конфликт на Донбассе, перекрыв доступ до шахт

В Украине компания ДТЭК заявила о покупке первой партии топлива у союзника России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) - Казахстане. Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в Facebook.

По его словам, сейчас ведутся переговоры и о сотрудничестве с США, в котором топливо пойдет в Украину на судах. Он не уточнил объемы поставок, но отметил, что первые угольные поставки для генерации потребностей будут в Украине в ближайшее время.

"Импорт должен дополнить собственную добычу, которая по итогам первых семи месяцев года составила почти десять миллионов тонн газового угля", - добавил Салеев.

Как известно, закупать уголь Украине необходимо из-за конфликта в Донбассе, в результате которого республика лишилась доступа в большинстве шахт.

В 2019 в Украину из России было импортировано 58 процентов всех поставок каменного угля и антрацита. В целом Киев импортировал топлива на 2,8 миллиарда долларов.

В феврале 2021 года власти Украины признали критической ситуации с углем, поскольку его запасы оказались в 5,5 раза ниже, чем годом ранее. Из-за этого возникла угроза общесистемной аварии в объединенной энергосистеме. На этом фоне республика вынуждена была импортировать электроэнергию из Беларуси и России.

Напомним, что ранее запасы угля на складах теплоэлектростанций Украины за последний месяц сократились на 37,3%, до 805 тысяч тонн. На складах тепловых электроцентралей содержится 184 тысячи тонн угля, что на 26,9% больше, чем месяцем ранее.