Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин
Вскоре ожидается сделка на уровне персонала
Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли компромисса в вопросах антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и независимости НАБУ. Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов по результатам встреч министра финансов Сергея Марченко и представителей МВФ в США.
Так, представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества, отметили в Минфине.
В ведомстве говорят, что"переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ".
По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он подчеркнул, что Верховная Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.
Однако эксперты МВФ отметили, что решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.
Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине.