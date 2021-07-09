Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам, - Минфин

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Вскоре ожидается сделка на уровне персонала

Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли компромисса в вопросах антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и независимости НАБУ. Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов по результатам встреч министра финансов Сергея Марченко и представителей МВФ в США.

Так, представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества, отметили в Минфине.

В ведомстве говорят, что"переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ".

По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он подчеркнул, что Верховная Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

Однако эксперты МВФ отметили, что решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине.