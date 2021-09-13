Украина и МБРР заключили два соглашения на 411 миллионов долларов

Денис Шмыгаль и Анна Бьерде Фото из открытых источников

200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили две сделки на общую сумму 411 млн долларов. Документы касаются развития высшего образования в Украине и повышения устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 млн долл. 200 млн долларов будут направлены на развитие высшего образования в Украине. 211 млн долларов - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E", - отметил он.

Как сообщает Урядовий портал, соглашения были заключены во время встречи Шмыгаля с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

"Благодарен за большое количество проектов, которые мы уже успешно реализуем совместно в Украине. Наше государство нуждается в долгосрочных программах сотрудничества и инвестиций. На сегодня смягчение влияния коронавируса на экономику остается важнейшей задачей правительства", — сказал премьер-министр.

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Как сообщалось ранее, Всемирный банк готов выделить Украине 230 миллионов долларов до декабря 2021 года. В частности обсуждены условия получения "второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления" (DPL).