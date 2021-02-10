live
Новости » Экономика Читати новину українською

Украина и ЕС в этом году начнут пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации

Фото из открытых источников

Пересмотр торговой части предусмотрен статьей 29 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Украина и Европейский союз пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации. Процесс пересмотра должен начаться уже в этом году. Об этом во время пресконференции в Брюсселе заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Пересмотр торговой части предусмотрен статьей 29 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Мы с нетерпением ждем на просмотр либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации, через 5 лет после вступления в силу, что должно произойти уже в этом году", - сказал Домбровскис.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации будет способствовать увеличению товарооборота между Украиной и ЕС и дальнейшему сближению украинской и европейской экономик.

"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", - добавил Шмигаль.

Новости по теме: Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной, - СМИ

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля 2021 года

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Открытое небо" с ЕС: Кулеба рассказал, когда же состоится подписание соглашения Позиция ЕС по Украине в переговорах с РФ должна быть твердой, - Макрон Вакцинации от COVID-19 пока недостаточно для свободных поездок в ЕС, - Боррель В ЕС сделали более жесткими ограничения на въезд в Шенгенскую зону

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов ZIK,
Санкции против телеканалов. Завышенные тарифы на квартплату. Сотрудничество с МВФ | Николай Азаров | 09.02.21
Закрытие телеканалов. Коронавирус и вакцина. Нехватка угля. Рейтинги | Дмитрий Спивак | 09.02.21
Санкции против телеканалов. Деятельность власти. Закупка вакцины | Владимир Кацман | 09.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,