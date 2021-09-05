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Украина готова к старту отопительного сезона почти на 80%, - Минрегион

Отопительный сезон

 Фото из открытых источников

Динамика соответствует рекомендуемым показателям

По состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Динамика соответствует рекомендованным показателям и графикам подготовки", — отметил министр Алексей Чернышов. 

Он подчеркнул, что принципиальная задача для всех-тарифы для населения повышаться не должны. "Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 относительно компенсации разницы в тарифах", - добавил министр. 

Как сообщалось ранее, из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа своевременный старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой. По состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с компанией "Нафтогаз" заключили 493 производители тепла, а это примерно 45% предприятий, которые получали газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне. 

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