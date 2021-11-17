Украина ежемесячно имеет дисбаланс в экономике, который будут покрывать за счет налогоплательщиков, - эксперт

По словам Таруты, ту цену на газ, которую власть декларирует-она очень высока для людей

Украина ежемесячно имеет дисбаланс в экономике, который будут покрывать за счет налогоплательщиков. Об этом заявил народный депутат от партии ВО "Батькивщина" Сергей Тарута.

"На сегодняшний день у нас каждый месяц идет дисбаланс между тем, что мы получаем и тем, что это не покрывает себестоимость – это около 3 млрд грн. Это кто будет покрывать? Будет покрывать бюджет, это будут покрывать люди, потому что нет государственных денег – есть только деньги налогоплательщиков. И за эти все преступления, за всю эту глупость, которую делает сегодняшняя власть, безусловно, будет рассчитываться каждый человек через тарифы. Мы видим, что ту цену (на газ, - ред.), которую они декларируют, что это очень классная цена - она очень высока для людей, а бюджетные организации, а промышленники? При себестоимости, Отто как раз правду сказал, это 1 грн за 1 куб", - отметил он.

Тарута также сравнил, что себестоимость в Туркмении – около 6 долларов, это максимально за 1 тыс. кубов, себестоимость в Узбекистане - 10-12 долларов, а себестоимость в Украине - реально от 24-50 долларов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия прогнозирует снижение цен на газ к началу весны до 600 долларов за тысячу кубов.