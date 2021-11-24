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Украина получила 700 миллионов долларов от МВФ, - НБУ

Фото из открытых источников

МВФ принял решение о выделении очередного транша Украине 22 ноября

Второй транш кредита от Международного валютного фонда объемом в 700 млн долл. должен поступить в Украину уже сегодня. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"22 ноября Совет директоров МВФ одобрил выделение второго транша для Украины в размере почти 700 млн долл. Сегодня эти средства должны поступить в Украину", - заявил он.

Позже на своей странице в Facebook глава Национального банка Кирилл Шевченко уточнил, что транш от МВФ уже поступил.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долл. США)", - сообщил он.

Глава НБУ отметил, что эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке и увеличат международные резервы.

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Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд принял решение о первом пересмотре программы Stand-by с Украиной и выделил транш на 700 млн долларов.

Накануне стало известно, что у МВФ обнародовали условия продления кредитной программы с Украиной.

Напомним, программа сотрудничества с МВФ Stand-by рассчитана на 18 месяцев с финпомощью в 3,6 млрд СПЗ (эквивалент 5 млрд долларов). Ее утвердили 9 июня 2020 года. 

Программа направлена на обеспечение поддержки Украины в преодолении последствий пандемии COVID-19 и содержит ряд требований относительно важных структурных реформ для уменьшения ключевых уязвимостей.

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