Украина через Венгрию переориентирует реверс газа в Польшу, Словакию и Румынию
Отсутствие транзита закрыло возможность реверса из Венгрии
Украина переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления из-за прекращения транзита газа в Венгрию. Об этом сообщила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире "Украина 24".
По ее словам, отсутствие транзита газа закрыло возможность реверса из Венгрии.
Также она добавила, что венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.
"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса... Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией", - отметила Белькова.
Как сообщалось ранее, российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Он проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Также кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что поставки газа российским "Газпромом" в Венгрию в обход Украины - это для Киева потеря 5 млрд кубометров голубого топлива.
По его словам, если Украина хочет реально сбалансировать цену на газ, то надо думать о возможности прямых переговоров с "Газпромом".