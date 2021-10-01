Украина через Венгрию переориентирует реверс газа в Польшу, Словакию и Румынию

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Отсутствие транзита закрыло возможность реверса из Венгрии

Украина переориентирует реверсные поставки на польское, словацкое и румынское направления из-за прекращения транзита газа в Венгрию. Об этом сообщила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова в эфире "Украина 24".

По ее словам, отсутствие транзита газа закрыло возможность реверса из Венгрии.

Также она добавила, что венгерское направление было одним из наиболее перспективных для того, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса в Украину.

"К сожалению, наша система и сегодняшняя ситуация такова, что без наличия физического транзита мы теряем возможности виртуального реверса... Соответственно, сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем вынуждены переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией", - отметила Белькова.

Как сообщалось ранее, российский "Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту. Он проходит через газопровод "Балканский поток" и трубопроводы Юго-Восточной Европы.

Также кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что поставки газа российским "Газпромом" в Венгрию в обход Украины - это для Киева потеря 5 млрд кубометров голубого топлива.

По его словам, если Украина хочет реально сбалансировать цену на газ, то надо думать о возможности прямых переговоров с "Газпромом".