Украина будет наращивать импорт газа, что приведет к его подорожанию и росту цен на продукты, – эксперт

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Снижение объемов добычи газа приведет к тому, что Украина будет вынуждена покупать его за рубежом по рекордно высоким ценам. Это, в свою очередь, скажется на росте цен на голубое топливо внутри страны, говорит директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль. Об этом Алена Голубева пишет в статье "Имея свое - закупаем чужое. Почему добыча газа в Украине падает и как это повлияет на украинцев" на сайте 112ua.tv.

"Микшировать цены в сторону понижения будет нечем. Благодаря тому, что с прошлого года подземные хранилища газа в Украине были заполнены как газом отечественной добычи, так и газом, приобретенным в период низких цен, Украина в период резкого роста цены на газ в Европе, который произошел нынешним летом, имела более благоприятную ценовую ситуацию. Наши предприятия покупали газ по цене ниже, чем их европейские коллеги", - говорит Кобаль.

Автор материала подчеркивает: рост цен на газ и электроэнергию отразится на ценах на зерно, муку, хлеб, сахар и спирт, а также на другие продукты питания.

Как известно, за 8 месяцев текущего года Украина сократила объемы добычи на 4%, в сравнении с прошлым годом - до 13 млрд куб. м, что, по данным ExPro Consulting, является самым низким результатом за последние 4 года. Наиболее значительно добычу газа сократила "Укргаздобыча" - на 5% (до 9,1 млрд куб. м).

Автор материала указывает: это вызывает резонанс, поскольку дочка "Нафтогаза" является ключевым игроком отрасли с долей 73% в общем объеме. Госкомпания поставляет газ по льготным ценам населению, компаниям, работающим с населением, тепловикам. Сокращает объемы добычи и полугосударственная "Укрнафта".

"Доля частных компаний в удельном объеме добычи все еще незначительна. За 8 месяцев текущего года частники добыли 3,27 млрд куб. м газа (примерно столько же, сколько и в 2020-м). К концу года они смогут выйти на 5 млрд куб. м газа против прошлогодних 4,9 млрд куб. м", - пишет автор материала.