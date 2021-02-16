Украина – первая в мире по оттоку трудовых ресурсов, – экономист

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

Более активные украинцы массово едут за границу, и этот процесс только набирает обороты, говорит Юрий Атаманюк

Украина находится на первом месте в мире по оттоку трудовых ресурсов, а по количеству мигрантов – на одном уровне с Пакистаном.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил экономист Юрий Атаманюк.

Эксперт, комментируя экономическую ситуацию в стране, предупредил, что Украина движется к развалу, поскольку есть моменты, которые заходят за пределы, к примеру, ситуация с оттоком трудовых ресурсов.

"Более активные массово уезжают за границу, и этот процесс только набирает обороты. Мы - первая страна в мире по убыли трудовых ресурсов, а по количеству мигрантов мы наравне с Пакистаном, но у Пакистана 200 миллионов населения, а мы на одном (уровне. – Ред.) количество держим трудовых мигрантов", – сказал эксперт.

Юрий Атаманюк отметил, что последствия могут быть негативными, если ситуация не изменится и не произойдет мгновенная перезагрузка власти конституционным способом.

Как сообщали, на заседании 27 января Кабинет министров проголосовал за законопроект о предоставлении грантовой поддержки на собственное дело для трудовых мигрантов.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.