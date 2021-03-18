У властей в Украине нет плана "Б" на случай острого дефицита и ажиотажного роста цен на дизель и автогаз в апреле, - эксперт

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В ситуации роста цен, который ожидается в апреле в связи с решением швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A прекратить поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля из-за давления силовиков, у украинских властей не только отсутствуют инструменты влияния на рыночную ситуацию, но нет даже понимания, какие это могут быть инструменты. Об этом Алене Голубевой в статье "Ударили по "Глуско" - заплатят потребители: Насколько вырастут цены на АЗС после вмешательства СБУ" на портале 112ua.tv сообщил директор Научно-технического центра "Психея", председатель Комитета по вопросам развития экономической конкуренции при ТПП Украины Сергей Сапегин.

В подобных ситуациях на первый план выходит роль государства, профессионализм правительства, которое должно не только оперативно предложить, но и внедрить пакет своевременных и эффективных антикризисных мер, отмечает Сергей Сапегин.

"В то же время у украинских властей не только отсутствуют инструменты влияния на рыночную ситуацию, но нет даже понимания, какие это могут быть инструменты, говорит эксперт. "Вопрос создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов повис в воздухе. Не обсуждается даже теоретически создание стабилизационных запасов нефтепродуктов и рыночных инструментов ресурсных интервенций для недопущения спекулятивного и ажиотажного роста цен на нефтепродукты. В таких условиях нельзя исключать нерыночные влияние на ценовую ситуацию, в частности, что будет введено регулирование цен на рынке и размер прибыли будет просто ограничен административно", - говорит эксперт.

По словам, директора Научно-технического центра "Психея", в Украине нет даже органа контроля над рынком, системы мониторинга ценовой ситуации, которая позволила бы понимать, что на нем происходит, и принимать упреждающие действия по его стабилизации.

Мнение разделяет и CEO GT Group Владислав Колодяжный. "Удручает одно, все эти резкие "движения" не должны производиться без подготовки резервной инфраструктуры и маршрутов обеспечения баланса. У нас уже было за последние шесть лет несколько периодов подобной турбулентности, и ничему никого это не научило. Качественной инфраструктуры по приему ресурса с моря как не было, так и нет. Государство не обеспокоилось созданием условий для реализации подобных проектов, это говорит о том, что стратегии в решениях нет. Все это спонтанные сиюминутные решения", - сказал 112ua.tv Колодяжный.

Эксперты прогнозируют в результате остановки поставок Proton Energy Group S.A рост цен на автогаз до 17,5 грн/л к концу апреля – началу мая и ажиотажный рост цен на дизтопливо, в случае возникновения дефицита. Если удастся его избежать, дизельное топливо вырастет только на 1 грн/л.