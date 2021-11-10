У Украины нет нужного количества газа в ПХГ для того, чтобы "прожить" до Нового года, - эксперт

Алина Логозяк Перший Незалежний

Большое количество домов, садиков, школ, больниц еще не подключены к отоплению

Запаса газа в украинских газохранилищах не хватит до Нового года. Об этом заявила эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк.

"По поводу газа. Все-таки на сегодня это не вторая проблема. Она никуда не ушла. У нас очень большое количество домов, садиков, школ, больниц еще не подключены к отоплению. То есть, давайте не забывать о том, что у нас есть единственный монополист, который не подготовлен от слова "совсем". Они не увеличили ни количество менеджеров - ничего. У них договора лежат пачками для того, чтобы заключить для населения сейчас любому дому, любому ОСББ, садику, школе. Они лежат в больших стопках и ждут своей очереди, и объекты никто не подключает, люди мерзнут", - отметила она.

При этом Логозяк подчеркнула, что о проблеме сейчас все молчат, потому что мэрам нельзя об этом говорить, они будут сразу очень неугодны - у них сразу проверки начинаются, обыски, блокирования всевозможных дотационных программ, которых, в принципе, все равно нет.

"Они об этом сейчас молчат, типа начался отопительный сезон, все в тепле, все хорошо. Это неправда. Очень многие предприятия сейчас на коммерческой стоимости, которая в районе 37 грн и это без транспортировки, без распределения. Поэтому этот ком еще не решен, и мы все прекрасно понимаем, что у нас нет нужного количества газа в хранилищах для того, чтобы пройти этот отопительный сезон. Мало того, я скажу больше, его нет даже для того, чтобы прожить до Нового года", - резюмировала эксперт.

Новости по теме: В Минсоце рассказали, на какую субсидию можно рассчитывать в отопительный сезон

К слову, ранее Кабинет министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.