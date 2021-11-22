У Украины достаточно много долгов, около 60% к своему ВВП, - Устенко

Советник президента Украины Олег Устенко Фото из открытых источников

Эксперт уточнил, что эта задолженность активно формировалась в течение последних 10 лет

Украина имеет достаточно много долгов - около 60% к своему валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Средства, которые мы получаем от Международного валютного фонда, они идут под достаточно низкий процент, и это для нас очень важно с точки зрения эффективной долговой политики. Страна имеет долгов достаточно много, около 60% к нашему валовому внутреннему продукту", - отметил он.

При этом Устенко уточнил, что эта задолженность активно формировалась в течение последних 10 лет.

"Долги, которые сейчас есть у страны обслуживаются под высокий процент. Процент, который платится сейчас в среднем это около 6%. Мы тратим с вами 4% нашего валового внутреннего продукта только на обслуживание уже имеющихся внутренних и внешних долгов. Средства, которые поступают от МВФ они поступают под 3% годовых, то есть существует возможность снизить в принципе стоимость обслуживания нашего долга", - подытожил он.

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К слову, ранее Устенко сообщил, что сегодня, 22 ноября, Украина ожидает два важных решения со стороны международного валютного фонда (МВФ), в том числе продолжение действующей программы Stand-by еще на полгода.