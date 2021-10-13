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У РФ говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях

Фото из открытых источников

Транзит будет увеличен, если ЕС увеличит закупки

Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита "есть покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новую долгосрочную сделку с возросшими объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе".

"Чтобы что – то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия в таком случае выполнит все свои транзитные договоренности.

Песков также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам.

"Можно сказать, что Россия безупречно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые есть", – сказал представитель Кремля.

Новости по теме: "Газпрому" выгоднее платить штраф Украине и увеличить транзит по новому маршруту, - Путин

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет после прекращения действующего контракта с Россией.

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