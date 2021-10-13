У РФ говорят, что готовы увеличить транзит газа через Украину при двух условиях

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Транзит будет увеличен, если ЕС увеличит закупки

Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если ЕС увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита "есть покупатели газа в Европе, европейские компании, именно они могут заключить с российским монополистом новую долгосрочную сделку с возросшими объемами, с учетом растущих потребностей в голубом топливе".

"Чтобы что – то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия в таком случае выполнит все свои транзитные договоренности.

Песков также отметил, что Россия увеличила до возможного максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам.

"Можно сказать, что Россия безупречно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые есть", – сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет после прекращения действующего контракта с Россией.