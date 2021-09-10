У нас недостаточное финансирование, чтобы перевооружить украинскую армию, – эксперт

Только 20% средств идет на вооружение и технику

Экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко заявил, что украинская армия недополучает предусмотренное правительством финансирование. Об этом он сообщил в эфире "Першого Незалежного".

"Сегодня говорят – колоссальные средства выделяются на Вооруженные силы Украины, 172 или 176 млрд грн. Но при этом только 20% идет на вооружение и технику, а все остальное – это бюджет проедания, обеспечение, выплата заработных плат, строительства, обслуживания, а на развитие 20%. Если посчитать, а что за эти 20% можно? Можно наклепать то, что мы клепаем – легкобронированную технику типа "Варта", "Казак" и другие, но это больше полицейская машина, чем для военных. Если говорить о нашем танкостроении, то вообще нет средств для того, чтобы выпускать. Это абсолютно недостаточное финансирование для того, чтобы перевооружить украинскую армию современными образцами оружия. Нужно заниматься сегодня экономикой, тогда и армия будет сильной", – прокомментировал эксперт.

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Как отмечалось ранее, Украина может в ближайшее время войти в десятку мировых экспортеров вооружения. Сейчас страна входит в двадцатку рейтинга.