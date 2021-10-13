У местных властей нет рычагов: Эксперт прогнозирует волну чрезвычайных ситуаций в регионах из-за завышенной цены на газ

Экс-министр культуры Украины Михаил Кулиняк Первый Независимый

Он считает абсурдом то, что газ из украинских хранилищ стоит по 600 долларов

Экс-министр культуры Украины Михаил Кулиняк прогнозирует волну чрезвычайных ситуаций в регионах из-за завышенной цены на газ. Об этом шла речь в эфире "Першого Незалежного".

"От власти мы слышим, что газ есть. Интересная вещь, мы украинцы, государство Украина не ориентируемся на украинские цены добычи газа, а мы ориентируемся на биржу Голландии. На самом деле плакать хочется. Просто невозможность выжить. Где же тогда украинский газ, вопрос", - отметил эксперт.

При этом Кулиняк подчеркнул, что области уже начинают объявлять чрезвычайное положение, и напомнил, что отопительный сезон традиционно начинается в Украине с 15 октября и должен стартовать после большого праздника Покровы.

"Как вот бюджетным организациям, еще неизвестно, какая будет цена для населения. Потому что эти все обещания, ну, 16 грн, извините, это также заоблачная цена при ценах нашей добычи украинского газа. Потому что 16, я так понимаю, на сегодня это более 600 долларов. Откуда у нас в Украине такая цена, если мы утверждаем, что мы пользуемся нашим добытым в Украине газом, неужели он стал у нас такой золотой за 600 долларов за 1 тыс. кубометров?

Конечно, лучше и дороже продать наш газ туда по этим ценам, чем продавать его населению, но где тогда государство и роль государства? У нас есть в хранилищах газ, так почему его отпускают по 600 долларов, я не понимаю. Он есть, и он не закачивается сейчас, он был закачан тогда по другим ценам и, тем более, был украинский закачанный газ. Так где он?", - возмутился Кулиняк.

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По его словам, из-за этого всего сейчас пойдет волна чрезвычайных ситуаций, потому что у местных властей нет рычагов.

"Им всем не до шуток. Абсолютный нонсенс по 30-40 грн сейчас бюджетным организациям нашего государства продавать газ", - подчеркнул экс-министр культуры.

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Напомним, что ранее НАК "Нафтогаз Украины" назвал цену на газ для бюджетных и религиозных учреждений. Медицинским заведениям и образовательным учреждениям предлагают покупать газ по тарифу 13,7 гривен за кубометр без НДС и транспортировки.