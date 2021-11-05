Транзит природного газа через Украину за месяц сократился на 19%

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А транспортировка российского газа за сутки снизилась до 86 млн кубометров

Объем транзита природного газа за октябрь через газотранспортную систему Украины в страны Европы сократился на 19% и составил 2,634 млрд кубометров, что на 623 млн кубометров меньше, чем в сентябре. Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.

Как отмечается, транзитные объемы в Словакию за этот период увеличились на 6% (до 2,117 млрд кубометров) по сравнению с сентябрем. Еще 342 млн кубометров газа поставлено в Польшу и 176 млн кубометров – в Молдову.

При этом, все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы уменьшились. В частности, среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн кубометров, что ниже минимального объема согласно действующему транзитному соглашению.

"Мы обеспокоены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированы мощности. Общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжает снижаться – в среднем, на начало ноября, 60 млн кубометров в сутки", – подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Известно, что за десять месяцев 2021 года транзит природного газа через Украину составил 35,3 млрд кубометров. Всего в Словакию поступило 22,430 млрд кубометров газа, в Венгрию – 6,799 млрд кубометров, в Польшу – 3,227 млрд кубометров, в Молдавию – 2,439 млрд кубометров и в Румынию – 0,394 млрд кубометров.

Напомним, что ранее российская компания "Газпром" в очередной раз сократила объемы транзита газа через Украину. Суточный объем упал до 57 млн кубометров газа.